Gan & Lee Pharmaceuticals a Aktie
ISIN: CNE100003ZH1
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Gan Lee Pharmaceuticals A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gan Lee Pharmaceuticals A wird am 23.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,450 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 136,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 39,35 Prozent auf 1,10 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Gan Lee Pharmaceuticals A noch 791,5 Millionen CNY umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,81 CNY, gegenüber 1,04 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,15 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,01 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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