Ausblick: Ganfeng Lithium A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ganfeng Lithium A wird am 30.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,167 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,720 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 24,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 6,13 Milliarden CNY gegenüber 4,93 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,290 CNY aus, während im Fiskalvorjahr -1,030 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 21,43 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 18,79 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at