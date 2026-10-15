Ganfeng Lithium a Aktie

Ganfeng Lithium a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9JZ / ISIN: CNE100000SF6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.10.2026 07:01:06

Ausblick: Ganfeng Lithium A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ganfeng Lithium A wird am 16.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,716 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ganfeng Lithium A 0,270 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 16,28 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 160,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,25 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,67 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,800 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,92 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23,07 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ganfeng Lithium Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Ganfeng Lithium Co., Ltd. Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ganfeng Lithium Co., Ltd. Registered Shs -A- 0,00 0,00% Ganfeng Lithium Co., Ltd. Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen