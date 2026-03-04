Ausblick: Gap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gap öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,456 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,540 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,28 Prozent auf 4,24 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Gap noch 4,15 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,15 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,20 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 15,37 Milliarden USD, gegenüber 15,09 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at