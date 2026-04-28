Garden Reach Shipbuilders & Engineers Aktie

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WKN DE: A2PS4N / ISIN: INE382Z01011

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Garden Reach Shipbuilders Engineers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Garden Reach Shipbuilders Engineers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 12,60 INR. Das entspräche einer Verringerung von 40,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 21,32 INR erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,42 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Garden Reach Shipbuilders Engineers für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,52 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 66,97 INR aus, während im Fiskalvorjahr 46,04 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 67,95 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 50,76 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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