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Garden Reach Shipbuilders & Engineers Aktie

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WKN DE: A2PS4N / ISIN: INE382Z01011

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Garden Reach Shipbuilders Engineers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Garden Reach Shipbuilders Engineers lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 16,78 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 13,43 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Garden Reach Shipbuilders Engineers 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,04 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Garden Reach Shipbuilders Engineers 16,77 Milliarden INR umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 80,55 INR, gegenüber 65,29 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 84,63 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 70,02 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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