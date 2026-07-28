Ausblick: Garden Reach Shipbuilders Engineers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Garden Reach Shipbuilders Engineers wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 12,30 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,25 Prozent erhöht. Damals waren 10,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,10 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Garden Reach Shipbuilders Engineers für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,16 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 80,54 INR, gegenüber 65,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 86,04 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 70,02 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at