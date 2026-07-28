Ausblick: Garmin gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Garmin wird am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,29 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Garmin noch 2,07 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,93 Milliarden USD gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,59 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 8,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at