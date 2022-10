Ausblick: Garmin präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Garmin lässt sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Garmin die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,21 Milliarden USD gegenüber 1,19 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,96 USD im Vergleich zu 5,82 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 4,98 Milliarden USD, gegenüber 4,98 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at