Ausblick: Garmin veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Garmin stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 12,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,72 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,59 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,99 Milliarden USD, gegenüber 7,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at