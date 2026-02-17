Ausblick: Garmin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Garmin wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass Garmin für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,25 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,74 Prozent auf 2,02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Garmin noch 1,82 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,20 USD je Aktie, gegenüber 7,30 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 7,14 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 6,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at