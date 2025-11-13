Ausblick: GARO Registered legt Quartalsergebnis vor

GARO Registered gibt am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,070 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,840 SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 262,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 269,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,230 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,200 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,08 Milliarden SEK, gegenüber 1,15 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

