GARO AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CPMN / ISIN: SE0015812417
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: GARO Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GARO Registered stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GARO Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 272,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 264,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,700 SEK je Aktie, gegenüber -0,350 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,10 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,04 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GARO AB Registered Shs
|
12.05.26
|Ausblick: GARO Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: GARO Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu GARO AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|GARO AB Registered Shs
|1,22
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.