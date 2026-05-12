Ausblick: GARO Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GARO Registered stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,040 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GARO Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 272,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 264,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,700 SEK je Aktie, gegenüber -0,350 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 1,10 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,04 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at