Garrett Motion Aktie

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WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Garrett Motion veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Garrett Motion wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,421 USD gegenüber 0,300 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 912,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Garrett Motion einen Umsatz von 878,0 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,77 USD, gegenüber 1,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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