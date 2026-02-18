Garrett Motion Aktie

Garrett Motion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Garrett Motion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Garrett Motion wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,363 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 844,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Garrett Motion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 875,2 Millionen USD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,57 Milliarden USD, gegenüber 3,48 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Garrett Motion Inc Registered Shs When Issued 15,90 -8,09% Garrett Motion Inc Registered Shs When Issued

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

