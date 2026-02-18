Ausblick: Garrett Motion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Garrett Motion wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,363 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 844,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Garrett Motion für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 875,2 Millionen USD aus.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,50 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,57 Milliarden USD, gegenüber 3,48 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

