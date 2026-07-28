Mehr als Raketen: Fokus auf Unternehmen der Space Economy. Hier mehr erfahren! -W-

Garrett Motion Aktie

Garrett Motion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Garrett Motion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Garrett Motion wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,467 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,19 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,66 Prozent auf 964,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Garrett Motion noch 913,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,78 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Garrett Motion Inc Registered Shs When Issued

mehr Nachrichten