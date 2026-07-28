Ausblick: Garrett Motion zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Garrett Motion wird am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,467 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 11,19 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,66 Prozent auf 964,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Garrett Motion noch 913,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,52 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,78 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,58 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at