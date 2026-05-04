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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Gartner stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gartner lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gartner die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,92 USD. Dies würde einem Zuwachs von 7,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gartner 2,71 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Gartner 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,51 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gartner 1,53 Milliarden USD umsetzen können.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,65 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 6,52 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,50 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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