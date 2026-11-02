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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Gartner zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gartner gibt am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,84 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gartner einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gartner in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,44 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,47 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,65 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,42 Milliarden USD, gegenüber 6,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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