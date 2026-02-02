Gartner Aktie

Gartner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gartner zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gartner stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD gegenüber 5,11 USD im Vorjahresquartal.

Gartner soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,78 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,49 Milliarden USD, gegenüber 6,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Gartner Inc. 171,35 -2,89%

Gartner Inc. 171,35 -2,89% Gartner Inc.

