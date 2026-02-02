Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|
02.02.2026 07:01:06
Ausblick: Gartner zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Gartner stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 USD gegenüber 5,11 USD im Vorjahresquartal.
Gartner soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,78 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,49 Milliarden USD, gegenüber 6,27 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gartner Inc.
|
07:01
|Ausblick: Gartner zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich stärker (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gartner von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
26.12.25
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Gartner Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Gartner Inc.
|171,35
|-2,89%