Garware Wall Ropes Aktie
WKN DE: A2DGX7 / ISIN: INE276A01018
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Garware Wall Ropes präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Garware Wall Ropes wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 5,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Garware Wall Ropes 5,35 INR je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 4,01 Milliarden INR – ein Plus von 9,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Garware Wall Ropes 3,67 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 24,30 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 20,01 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 17,29 Milliarden INR, gegenüber 15,29 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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