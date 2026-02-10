Garware Wall Ropes Aktie

Garware Wall Ropes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGX7 / ISIN: INE276A01018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Garware Wall Ropes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Garware Wall Ropes stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,80 INR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,51 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Garware Wall Ropes für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,37 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,80 INR, wohingegen im Vorjahr noch 23,32 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,08 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,40 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Garware Wall Ropes Ltd Dematerialised

mehr Nachrichten