Ausblick: Garware Wall Ropes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Garware Wall Ropes stellt am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,80 INR je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 4,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,51 Milliarden INR. Dementsprechend geht der Experte bei Garware Wall Ropes für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,37 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,80 INR, wohingegen im Vorjahr noch 23,32 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,08 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,40 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at