Ausblick: Garware Wall Ropes stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Garware Wall Ropes präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 6,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,62 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Garware Wall Ropes 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,13 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Garware Wall Ropes 4,21 Milliarden INR umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 25,00 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 23,32 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,30 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
