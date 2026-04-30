Ausblick: Gates Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gates Industrial wird am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gates Industrial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,328 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Gates Industrial 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 859,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gates Industrial 847,6 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,57 Milliarden USD, gegenüber 3,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at