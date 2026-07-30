Ausblick: Gates Industrial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gates Industrial präsentiert am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,416 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gates Industrial einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Gates Industrial im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 925,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 883,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,72 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,960 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,44 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at