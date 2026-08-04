Gateway Rail Freight Aktie
ISIN: INE079J01017
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gateway Rail Freight stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gateway Rail Freight gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,35 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 12,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,20 INR je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 5,67 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gateway Rail Freight einen Umsatz von 5,50 Milliarden INR eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,87 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 5,12 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 23,84 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 22,12 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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