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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Gateway Rail Freight verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gateway Rail Freight lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Gateway Rail Freight nach der Prognose von 1 Analyst 5,60 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,67 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,77 INR, gegenüber 5,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 23,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,09 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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