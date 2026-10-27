Gateway Rail Freight Aktie
ISIN: INE079J01017
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gateway Rail Freight verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gateway Rail Freight lädt am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Gateway Rail Freight nach der Prognose von 1 Analyst 5,60 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,67 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,77 INR, gegenüber 5,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 23,44 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,09 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gateway Rail Freight Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Gateway Rail Freight verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Gateway Rail Freight stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Gateway Rail Freight gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Gateway Rail Freight Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Gateway Rail Freight Ltd Registered Shs
|46,90
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.