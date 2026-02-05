Ausblick: Gateway Rail Freight vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gateway Rail Freight wird am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 84,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 9,11 INR je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gateway Rail Freight in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 4,18 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 4,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,65 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 7,42 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,61 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,78 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at