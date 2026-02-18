Ausblick: GATX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GATX stellt am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 445,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,75 USD je Aktie, gegenüber 7,78 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,74 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at