GATX Aktie
WKN: 851137 / ISIN: US3614481030
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: GATX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GATX stellt am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 445,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,75 USD je Aktie, gegenüber 7,78 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,74 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GATX Corp.
|
18.02.26
|Ausblick: GATX stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: GATX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: GATX zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: GATX präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)