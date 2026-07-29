Ausblick: GATX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GATX wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 598,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 39,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GATX einen Umsatz von 430,5 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,04 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,39 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at