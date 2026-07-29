GATX Aktie
WKN: 851137 / ISIN: US3614481030
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: GATX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GATX wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,06 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 598,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 39,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GATX einen Umsatz von 430,5 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,04 USD, während im vorherigen Jahr noch 9,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,39 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,74 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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