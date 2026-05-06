GATX Aktie
WKN: 851137 / ISIN: US3614481030
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: GATX veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
GATX wird am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,15 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 599,8 Millionen USD – ein Plus von 42,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GATX 421,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,02 USD aus. Im Vorjahr waren 9,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 2,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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