Ausblick: Gauzy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gauzy stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,291 USD. Dies würde einen Verlust von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Gauzy -0,290 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 45,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 33,8 Millionen USD gegenüber 23,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,287 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 121,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 103,5 Millionen USD in den Büchern standen.

