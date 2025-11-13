Gauzy Aktie
WKN DE: A40921 / ISIN: IL0012050121
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Gauzy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gauzy stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,291 USD. Dies würde einen Verlust von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Gauzy -0,290 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 45,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 33,8 Millionen USD gegenüber 23,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,287 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 121,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 103,5 Millionen USD in den Büchern standen.
