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GBank Financial Holdings Aktie

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WKN DE: A40AUL / ISIN: US36166F1003

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: GBank Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GBank Financial lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GBank Financial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass GBank Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,483 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 15,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 21,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 25,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 1,44 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 90,7 Millionen USD im Vergleich zu 109,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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