WKN DE: A40AUL / ISIN: US36166F1003

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: GBank Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GBank Financial stellt am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,503 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 20,5 Millionen USD – ein Minus von 19,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GBank Financial 25,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,39 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 75,8 Millionen USD, gegenüber 91,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

