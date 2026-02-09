Ausblick: GCM Grosvenor A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GCM Grosvenor A wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,244 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,78 Prozent auf 160,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GCM Grosvenor A noch 163,0 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,779 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 534,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 503,5 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at