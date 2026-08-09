GCM Grosveno a Aktie
WKN DE: A2QC0Z / ISIN: US36831E1082
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: GCM Grosvenor A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GCM Grosvenor A stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,184 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GCM Grosvenor A 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 131,2 Millionen USD gegenüber 117,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,864 USD, gegenüber 0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 573,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 550,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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