Ausblick: GCM Grosvenor A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GCM Grosvenor A stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,184 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GCM Grosvenor A 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 131,2 Millionen USD gegenüber 117,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,864 USD, gegenüber 0,420 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 573,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 550,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at