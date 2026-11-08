Ausblick: GCM Grosvenor A legt Quartalsergebnis vor

GCM Grosvenor A präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,207 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GCM Grosvenor A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll GCM Grosvenor A nach den Prognosen von 3 Analysten 141,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,897 USD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 583,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 550,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net