GCM Grosveno a Aktie
WKN DE: A2QC0Z / ISIN: US36831E1082
|
08.11.2026 07:01:06
Ausblick: GCM Grosvenor A legt Quartalsergebnis vor
GCM Grosvenor A präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,207 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GCM Grosvenor A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll GCM Grosvenor A nach den Prognosen von 3 Analysten 141,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 133,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,897 USD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 583,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 550,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GCM Grosvenor Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: GCM Grosvenor A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: GCM Grosvenor A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.26
|GNW-News: GCM Grosvenor stärkt Geschäftsentwicklung in Europa mit zwei strategischen Neuzugängen in Frankfurt (dpa-AFX)
Analysen zu GCM Grosvenor Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|GCM Grosvenor Inc Registered Shs -A-
|12,66
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.