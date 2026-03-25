GCT Semiconductor Aktie
WKN DE: A403NG / ISIN: US36170N1072
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: GCT Semiconductor gewährt Anlegern Blick in die Bücher
GCT Semiconductor wird am 26.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,230 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 38,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GCT Semiconductor einen Umsatz von 1,8 Millionen USD eingefahren.
2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,885 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,2 Millionen USD, gegenüber 9,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
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