GCT Semiconductor Aktie

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WKN DE: A403NG / ISIN: US36170N1072

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: GCT Semiconductor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GCT Semiconductor veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,145 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll GCT Semiconductor im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 204,65 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,565 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,820 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 9,5 Millionen USD, gegenüber 2,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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