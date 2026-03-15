GDS a Aktie

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WKN DE: A2DFYV / ISIN: US36165L1089

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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: GDS A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GDS A wird am 16.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,262 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Laut einer Schätzung von 7 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,94 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 374,3 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,77 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11,44 Milliarden CNY, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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