Ausblick: GDS A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GDS A wird am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,230 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 3,01 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 374,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,83 CNY, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 12,63 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at