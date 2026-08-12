GDS Holdings Aktie
WKN DE: A2DF4S / ISIN: KYG3902L1095
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: GDS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GDS lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,011 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,060 HKD je Aktie erzielt worden.
GDS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,57 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 HKD, gegenüber 0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 14,60 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,40 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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