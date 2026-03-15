GDS Holdings Aktie
WKN DE: A2DF4S / ISIN: KYG3902L1095
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: GDS präsentiert Quartalsergebnisse
GDS wird sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,036 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,220 HKD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 12,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,28 Milliarden HKD gegenüber 2,91 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,09 HKD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,810 HKD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 12,80 Milliarden HKD, gegenüber 11,19 Milliarden HKD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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