Ausblick: GDS zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GDS wird am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,033 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,450 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll GDS 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,43 Milliarden HKD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GDS 2,91 Milliarden HKD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,262 HKD, während im vorherigen Jahr noch 0,590 HKD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,40 Milliarden HKD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,40 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at