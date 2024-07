Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlicht am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,985 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,44 Prozent auf 8,44 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,07 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 35,98 Milliarden USD, gegenüber 67,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at