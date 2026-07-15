Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GE Aerospace (ex General Electric) wird am 16.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GE Aerospace (ex General Electric) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 11,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 11,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,57 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 8,14 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 48,71 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 45,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at