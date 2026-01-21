GE Aerospace Aktie

Bilanz voraus 21.01.2026 13:06:00

Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GE Aerospace öffnet die Bücher. Das erwarten Analysten.

GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert am 22.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,43 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,81 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,25 USD, gegenüber 5,99 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 41,66 Milliarden USD im Vergleich zu 38,70 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

