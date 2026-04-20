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WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: GE Aerospace (ex General Electric) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GE Aerospace (ex General Electric) präsentiert in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,60 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,94 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,49 USD aus. Im Vorjahr waren 8,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 48,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 45,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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