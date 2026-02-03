Ausblick: GE HealthCare Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GE HealthCare Technologies lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GE HealthCare Technologies die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,40 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GE HealthCare Technologies 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,61 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GE HealthCare Technologies einen Umsatz von 5,32 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 19 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,55 USD, gegenüber 4,34 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 20,53 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 19,67 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at