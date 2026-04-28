Ausblick: GE HealthCare Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GE HealthCare Technologies wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GE HealthCare Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,03 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GE HealthCare Technologies einen Umsatz von 4,78 Milliarden USD eingefahren.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,71 Milliarden USD, gegenüber 20,63 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at