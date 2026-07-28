Ausblick: GE HealthCare Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GE HealthCare Technologies wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,04 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,06 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 5,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,88 USD, gegenüber 4,55 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 21,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at